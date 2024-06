El col·legi Mare de Déu del Pilar va de colònies al Montseny

Un total de seixanta-quatre alumnes de 1r, 2n i 3r cicle d’educació primària del col·legi Mare de Déu del Pilar van gaudir de la natura durant les colònies que van realitzar al Castell de Fluvià, al Montseny. Durant tres dies van treballar a la granja, van conèixer el món del cavall i van passejar en poni. També, van treballar el moviment corporal amb la tirolina i els circuits de ponts enlairats. No hi va faltar tampoc tallers de pastisseria i de manipulació d’aliments. L’alumnat està treballant en una memòria amb la qual elaboraran un llibre per a les famílies.