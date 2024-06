La 3a Fira de Merceria i Costura Creativa compta amb una trentena de paradistes, desfilades i exposicions

La plaça de l’Església va acollir la 3a edició de la Fira de Merceria i Costura Creativa de Martorell, organitzada per l’associació de comerciants Fem Vila i la Merceria Grau Martí. Els visitants van gaudir d’una desfilada de moda, exposicions, tallers, i d’estands amb tota mena de material necessari per a la creació de peces de roba o accessoris, com són teles, fils, botons, cintes, i màquines de cosir, entre d’altres. Una trentena d’expositors de Martorell i rodalies, van instal·lar les seves parades de productes fets a mà amb patchwork i ganxet, en aquesta fira martorellenca que enguany es va fer per tercera vegada, aquest cop al nucli antic del municipi. A més, també diverses merceries oferien novetats en confecció, majoristes amb teles per vendre, classes d’estampació i, roba per a animals de companyia. Durant la jornada, es van dur a terme dues desfilades de moda de nous dissenyadors.