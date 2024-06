El Club Bàsquet Navàs celebra el seu 75è aniversari amb una gran festa

Unes tres-centes persones es van aplegar al pavelló Blau de Navàs per celebrar el 75è aniversari del Club Bàsquet Navàs. Durant tot el matí es van organitzar activitats, jocs i concursos per a totes les edats. També es va poder veure l’exposició commemorativa del 75è aniversari. Al migdia, es va fer un dinar de fi de temporada i un sorteig de diversos lots i objectes cedits pels establiments de Navàs. Després del dinar, es va fer l’acte de reconeixement del 75è aniversari en la qual es va homenatjar diferents personalitats i jugadors destacats del club, i també, als exjugadors i exdirectius que havien passat per l’entitat al llarg dels 75 anys. Tot seguit en el torn dels parlaments hi va intervenir Anselm Isern, expresident del Bàsquet Navàs que va coincidir amb el 50è aniversari del club; Ferran Prat, president del C.B. Navàs i Jaume Casals, alcalde de Navàs. Com a cloenda, es van subhastar diverses làmines commemoratives creades per artistes il·lustradors de Navàs.