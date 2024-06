Igualada pren consciència sobre l’abús i el maltractament a les persones grans

Dins els actes, el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans, el Consell de la Gent Gran de l’Anoia va impulsar la lectura del manifest en defensa dels drets de la gent gran. L’acte va anar acompanyat d’una cantada de la Coral Cors Units. També, es va realitzar una caminada amb el lema #vidaplenaambdrets, dins les caminades saludables organitzades per la regidoria de Salut. Tots els participants van rebre un braçalet i fulletons informatius amb consells per prevenir el maltractament. Dissabte passat, la façana de l’ajuntament es va il·luminar de color verd per donar la visibilitat a la problemàtica que es vol reivindicar.