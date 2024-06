Enric Serrat i Tatjé, nou president del Rotary Club de Manresa-Bages

L’arquitecte manresà Enric Serrat i Tatjé és el nou president del Rotary Club de Manresa-Bages. Tatjé va ser nomenat en el decurs de la 35a Festa de Canvi de Junta, un esdeveniment que es va celebrar al restaurant Cal Miliu de Rajadell i que va aplegar més d’una setantena de persones. Enric Serrat i Tatjé va agafar el relleu a Benvingut Aligué i Torras, que ha estat al capdavant del club durant l’últim any. En la festa es va fer balanç de l’activitat del club durant l’últim any. Es va destacar en especial la celebració d’un sopar solidari en benefici de Salut Mental de la Fundació Althaia, que va aplegar més de 350 persones. També la col·laboració per fer realitat el llibre solidari Cuinant les nostres emocions a foc lent, escrit per un grup de psicòlogues d’Althaia i que, gràcies a la implicació de Benvingut Aligué, compta amb la participació dels millors cuiners de Catalunya.