Vilanova del Camí i AnoiaDown acorden millorar la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual

L’Ajuntament de Vilanova del Camí va signar un conveni de col·laboració amb l’associació AnoiaDown amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i la inclusió de les persones amb síndrome de Down i discapacitat intel·lectual al municipi. El conveni, representat per l’alcaldessa, Noemí Trucharte, i la presidenta d’AnoiaDown, Erika Mabel Araya, inclou una subvenció de 300 euros per al cofinançament de diverses activitats durant l’any. Entre les activitats programades, l’entitat oferirà un taller artístic setmanal a Can Papasseit i un taller d’estimulació cognitiva al Centre Cívic del barri de la Pau. També es contemplen activitats lúdiques, com sortides al municipi, sessions de cinema i esports els dissabtes a la tarda.