Cinquanta joves participen en la sortida a Port Aventura organitzada per l’Ajuntament d’Òdena

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Òdena, a través de l’Espai Jove, va organitzar una sortida a Port Aventura per als joves del poble. L’edició d’enguany va comptar amb la participació de cinquanta joves entre 12 i 17 anys. L’Ajuntament d’Òdena va assumir les despeses de transport dels participants i del monitoratge, amb un total de cinc monitors (un monitor per cada grup de 10 joves) per garantir la seguretat i el benestar de tots els participants.