El Consell dels Infants d’Igualada inaugura el parc que han dissenyat a Les Comes

El Consell dels Infants d’Igualada va inaugurar el parc infantil que ha estat dissenyat pels mateixos infants a la zona de passeig de l’Avinguda Europa, entre els carrers d’Abat Oliba i d’Irlanda d’Igualada. Es tracta d’una nova zona infantil que sorgeix de la demanda del Consell dels Infants d’Igualada de disposar d’un espai públic pensat i dissenyat per ells. Aquest espai incorpora els elements d’oci escollits de forma consensuada pel Consell dels Infants com són: una tirolina, un saltador, un rocòdrom i uns gronxadors inclusius El parc també compta amb un mural dissenyat pels alumnes de La Gaspar amb elements naturals que els consellers i conselleres van ajudar a enllestir. Un cop inaugurat el parc hi va haver un esmorzar per a tothom. El Consell d’Infants d’Igualada està format per una trentena d’infants del municipi.