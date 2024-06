Sortida de la gent gran d’Òdena a Besalú i Banyoles

L’Ajuntament d’Òdena va organitzar amb gran acollida la sortida de la gent gran a Besalú i Banyoles. Tot i la pluja, l’esdeveniment va aconseguir el seu propòsit principal: enfortir els llaços d’amistat i comunitat entre la gent gran, oferint-los una experiència memorable i enriquidora. Aquesta activitat forma part del programa impulsat per l’Ajuntament que té com a objectiu fomentar un envelliment actiu, saludable i participatiu per a les persones grans.