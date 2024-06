Reeixida primera baixada d’andròmines a Sant Joan de Vilatorrada

La primera baixada d’andròmines de Sant Joan de Vilatorrada organitzada per l’entitat Vilatorrats va donar el tret de sortida a la Festa Major. La gran afluència de públic, molts atrets per l’esdeveniment, va fer petits els carrers per on es va fer la cursa.

Els participants en la cursa van ser els equips de Tituneta, Los Sánchez, Muertos Power, Los Gángsters, Ves fent càlculs, Locobus, Geri, Asarbajao, Micra i Birragrua.

No va faltar l’amenització musical gràcies a Dj. Gami que animava als participants en la sortida, i Dj. Luis’ito a l’arribada. També hi va haver exhibicions de Speed Trike, baixar a la major velocitat possible. Per recuperar forces hi havia servei de barra, amb begudes i entrepans.