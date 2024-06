Olvan assoleix el repte de portar la Flama del Canigó corrent des del Coll d'Ares

Olvan va assolir el repte de portar la Flama del Canigó des del Coll d'Ares corrent. Va ser gràcies unes 25 persones voluntàries que van anar fent relleus amb la torxa encesa des del punt on Òmnium Cultural reparteix la flama. D'aquesta manera, Olvan es va convertir en l’únic poble de la comarca i un dels més petits de Catalunya que va aconseguir portar la Flama del Canigó corrent des de Coll d’Ares fins al seu municipi. Van passar per poblacions com Molló, Camprodon, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadesses, Ripoll, Vilada, Berga i Cal Rosal, on es van anar afegint més rellevistes i acompanyants. Després de gairebé 100 quilòmetres, 11 hores de recorregut, una comitiva de més de 15 cotxes i 50 persones, la Flama del Canigó va entrar a Olvan.