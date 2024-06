Càritas Arxiprestal de Manresa lliura els diplomes del curs d’introducció al treball a la llar

Càritas Arxiprestal de Manresa va lliurar els diplomes del curs d’introducció al treball a la llar a vuit persones de diferents països que es van formar per a la cura de la gent gran. Es tracta del curs FITA 2024 Mòdul Formatiu d’Introducció al Treball de la Llar, de 190 hores, amb la col·laboració de l’Institut de Català de la Salut i professionals d’empreses i voluntaris de Càritas. El curs es va desenvolupar entre el 9 d’abril i el 21 de juny i va ser per als seus usuaris, originaris de Colòmbia, Perú, Marroc i Hondures. En la festa de comiat hi van participar els usuaris, els voluntaris i el grup de la gent gran de Creu Roja. Durant l’acte, es va expressar l’agraïment a la Laura Obradors com a tècnica coordinadora.