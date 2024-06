El grup Lebina clou el taller de lectures en veu alta amb la Revetlla de Sant Joan

Sota el títol «Revetlla de Sant Joan», el grup Lebina (Lectures Biblioteca Navarcles), va cloure el taller de lectures en veu alta amb una adaptació de la comèdia musical «Nit de Sant» Joan de Dagoll Dagom de l’any 1981. La representació va tenir lloc a la sala d’actes de la Creueta Centre Cultural de Navarcles, que es va omplir de gom a gom per escoltar la lectura dramatitzada. En acabar l’acte hi va haver un petit refrigeri amb coca i cava per a tots els assistents.