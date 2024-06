L’Ateneu Igualadí és jurat dels Premis Igualada Recerca Jove

L’Ateneu Igualadí va ser membre del Jurat en el marc de la 19a edició dels Premis Igualada Recerca Jove. El jurat va estar configurat per Pau Duran, Rosa Maria Parés, Mireia Claret i Joan Pont. Aquests premis consten de diferents àmbits: científic, social i artístic, sent l’Ateneu qui dona el vot de qualitat pel millor premi de la categoria local i artística. En l’apartat artístic van agafar el testimoni d’anys anteriors per part d’Igualada Disseny. El premi local d’àmbit Humanitats i Ciències socials va ser pel treball d’Oriol Claramunt Borrella (IES Pere Vives Vich) i el premi d’àmbit artístic, pel treball de Marta Agulló Ferrer (INS Pere Vives Vich).