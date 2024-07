El Centre Excursionista de Navarcles ascendeix el pic de Salòria, a l’Alt Urgell

El centre excursionista de Navarcles (CEN), va fer una sortida per ascendir el pic de Salòria, al’Alt Urgell. Des de la Borda Plana (Os de Civís), el grup va recórrer una pista que remunta la vall entre boscos i prats fins al coll de Conflent, on comença una forta pujada fins a la carena que el grup va seguir per arribar al cim del Pic de Salòria de 2.789 m.