El col·legi Mare de Déu del Pilar de Manresa celebra el fi de curs amb una gran revetlla

El Col·legi Mare de Déu del Pilar de Manresa va celebrar una gran revetlla de fi de curs al poliesportiu de l’escola. La trobada va començar amb una ofrena a la Mare de Déu del Pilar dels treballs realitzats durant el curs. Posteriorment, es van alternar diversos balls amb partits de futbol entre l’alumnat de diferents cursos. També, es va repartir coques amb xocolata i begudes a tots els assistents. Un total de 248 alumnes del centre van rebre una medalla al reconeixement de l’esforç durant el curs, així com també els trofeus guanyats. Per acabar, l’alumnat va poder gaudir d’una discoteca amenitzada per Jordi Callau fins a les dotze de la nit.