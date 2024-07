El Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Bages finalitza dues formacions

El mes de juny el Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Bages de l’Àrea d’Atenció Social Especialitzada del Consell Comarcal del Bages va acabar dues formacions impartides des del mes d’abril. En primer lloc, es va realitzar un grup de capacitació parental per a pares i mares en situació de risc greu amb infants de 0 a 3 anys. Per altra banda, es va fer formació per a famílies que atenen infants de la mateixa família tutelats per l’administració i amb la mesura d’acolliment en família extensa. Són nuclis de persones que assumeixen la responsabilitat de la criança dels infants durant el temps que no poden viure amb els seus progenitors.