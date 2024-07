La Fundació Residència Sant Joan de Déu de Martorell col·labora amb Núvol de lletres

La Fundació Residència Sant Joan de Déu de Martorell (FRSJDM) arriba a un acord per col·laborar amb Núvol de lletres perquè en el seu taller de costura setmanal, on participen algunes residents, es creïn lletres i pinces per penjar als llits bressol dels nadons nascuts i els que han de ser ingressats als hospitals d’arreu de Catalunya. L’objectiu d’aquesta iniciativa és, no només de decorar els llits dels nadons, sinó també simbolitzar el suport i afecte per a les seves famílies durant el naixement o moments més delicats.