Artesans anoiencs mostren a una cinquantena de persones els seus processos productius

El divendres 28 de juny es va fer a l’Anoia l’activitat «El Bus a Cegues» on van participar 53 visitants. Aquesta iniciativa innovadora té com a objectiu mostrar en directe els processos productius i l’artesania del territori. L’activitat consisteix en un recorregut sorpresa amb activitats per diverses localitats i equipaments catalans, on els participants només saben el nom de la ruta, i l’hora de sortida i d’arribada.