La Joviat signa un acord per promocionar Culinary Arts a la Xina

L’escola Joviat ha anunciat la signatura d’un conveni amb la xinesa Vtour Global Company Ltd per promocionar els programes de Culinary Arts al país asiàtic. A aquest acord se li suma el tancat fa unes setmanes amb l’Instituto de Artes Culinarios Coronado de Mèxic.

Aquest pacte suposa un nou pas endavant en el compromís del centre per oferir una educació global i de qualitat.

Vtour Global Company Ltd està situada a Pequín i compta amb més de deu anys d’experiència en formació professional i en la indústria del vi, a més de tenir una àmplia xarxa de socis a la Xina i a l’estranger. La companyia ofereix serveis de consultoria per a estudis professionals a l’estranger, integrant formació i turisme per ampliar la visió internacional dels clients.

La col·laboració obre un nou capítol en el procés d’expansió de la Joviat, que compta amb una oferta formativa de primer nivell i que acosta el model pedagògic del centre a l’Àsia.

Pel que fa a la col·laboració amb l’Instituto de Artes Culinarios Coronado, també hi forma part el Grupo CUDEC, una institució educativa mexicana que celebra 50 anys de trajectòria. Amb l’acord es pretén iniciar un intercanvi cultural i acadèmic que permetrà a l’alumnat i al personal docent compartir coneixements i experiències, enriquint així tota la comunitat educativa.

Amb les col·laboracions internacionals anunciades recentment amb Mèxic i la Xina, l’escola Joviat de Manresa pretén impulsar les carreres professionals dels alumnes, oferint una formació de qualitat i amb projecció global. De la mateixa forma que el centre reafirma la visió de ser una institució educativa compromesa amb la sostenibilitat i la innovació.