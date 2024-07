Més d’una vuitantena de membres del Centre Excursionista de Súria visiten la Vall de Benasc

84 membres del Centre Excursionista de Súria es van desplaçar el darrer cap de setmana de juny fins a la Vall de Benasc (Osca) on van gaudir de diverses caminades amb diferents desnivells i distàncies. Així, van gaudir de rutes com les Tres cascades de Cerler, el Forau d’Aigualluts, el Jardí botànic i Gorges de l’Alba, entre d’altres. Tot i que la climatologia no va acabar d’acompanyar, tots els assistents van viure un cap de setmana de salut, muntanya i bones caminades.

La pròxima sortida està planificada pel 26 al 28 de juliol, en aquest cas amb destí a l’Arieja (sud de França).