El Col·legi Sant Josep de Navàs participa en el XXXV Encuentro Escuelas UNESCO

El Col·legi Sant Josep de Navàs va participar en el XXXV Encuentro Escuelas UNESCO, trobada nacional d’escoles associades a la UNESCO a Aguilar de Campoo. Es va treballar per àmbits: ciutadania global, desenvolupament sostenible i patrimoni i es van presentar les conclusions per marcar el full de ruta del curs 2024/2025. Representants del centre també van col·laborar amb la comunicació Quin és el color de la Pau?, i van assistir a l’Assemblea de Xarxa Escoles UNESCO per elegir la renovació de càrrecs estatals.