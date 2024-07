Jaume Clotet porta ‘La germandat de l’àngel caigut’ a la Biblioteca de Martorell

Jaume Clotet va presentar el passat divendres “La germandat de l’àngel caigut”, premi Josep Pla 2024, a la Biblioteca de Martorell. L’obra narra com a Acre, Terra Santa, el 1291, un grup de cavallers templers fugen de l’agonitzant Regne de Jerusalem. S’emporten el secret més ben guardat de la cristiandat. És vital que no caigui en mans dels infidels i que sigui custodiat en el lloc més segur del món. Clotet va dir que “la trama és fantasiosa i inversemblant, per això tenia por que lector no hi connectés. Hi poso el màxim d’elements històrics possibles com anclatges a la realitat. Elements que puguin sonar al lector i que en són per mi el pilar fonamental”, afegeix l’autor.