Recepció al Magic Dream Team, campions de la We League 7, a Vilanova del Camí

L’Ajuntament de Vilanova del Camí va viure aquest dimecres una emocionant jornada mb la recepció oficial al Magic Dream Team, flamants campions de la We League 7 de futbol per a persones amb diversitat funcional. L’esdeveniment, carregat de moments divertits i profunds de gratitud, va tenir lloc a la sala de plens de l’Ajuntament, que es va omplir de gom a gom per felicitar i aplaudir la gesta de l’equip blau.