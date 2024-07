Piera es «mulla» per l’esclerosi múltiple

Una cinquantena de persones van participar en la jornada solidària de la campanya «Mulla’t per l’esclerosi múltiple» a la que s’hi ha adherit la piscina municipal de Piera.

L’objectiu de la campanya va ser, com cada any, conscienciar, visibilitzar i recollir fons per a la investigació d’aquesta malaltia crònica.