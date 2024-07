Més de cent trenta persones es van reunir per celebrar l’inici de les Festes d’estiu del barri de les Cots, el Guix i la Pujada Roja de Manresa. Al voltant de la Capella del Sant Crist del Guix, Mariona Homs, regidora de Drets Socials i Persones Grans de l’Ajuntament de Manresa, va presidir l’esmorzar de germanor i l’homenatge a la vellesa. Totes les persones que han complert 80 i 90 anys van rebre un obsequi, i també qui n’havia complert 65. Les actuacions de grups de sardanes i de Kangoo Jumps van amenitzar l’aperitiu. A la tarda, es va celebrar una missa de convivència per recordar els difunts de l’any. Tot seguit, la música amb Cançons de Mar de Jordi González va amenitzar la botifarrada, on no va faltar el rom cremat.

Més de cent trenta persones celebren l’inici de les festes d’estiu de les Cots, el Guix i la Pujada Roja / Arxiu particular