La Colla Excursionista de Vilanova del Camí fa una sortida a la Collada de Toses a Osseja

La Colla Excursionista de Vilanova del Camí va cloure la programació del primer semestre d’enguany amb una sortida a la Collada de Toses, a Osseja, la Cerdanya francesa. Els trenta-cinc integrants de la colla van iniciar l’excursió des de Les Colladetes. La colla va ascendir fins al Pla de la Bassa, gaudint dels prats verds, fins al cim de Coma Morera, de 2.207 metres d’altitud. Després d’un esmorzar per recuperar forces, la colla va començar la baixada per prats verds i corriols fins al replà de la Serra, on van aprofitar per dinar. Ja només els quedava l’última baixada fins a la població francesa d’Osseja, a l’Alta Cerdanya. Allà els esperaven alguns companys que no havien pogut fer la travessa i havien anat a passar el dia a Puigcerdà. El grup va immortalitzar la sortida amb una fotografia al llac d’Osseja.