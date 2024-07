Sant Esteve de Sesrovires aconsegueix medalles de plata i bronze en l’europeu de bowling

La selecció catalana de bowling va tornar del Campionat d’Europa Sènior amb dues medalles: una de bronze i una altra d’argent. Tots els integrants del combinat català formen part de l’ABCS 2015, entitat amb seu a Sant Esteve Sesrovires. L’European Seniors Bowling Championship (ESBC) es va disputar a la ciutat alemanya d’Hamburg. En total, hi van participar 660 esportistes procedents de 23 països del continent europeu. Álvaro-José Cardona, Carlos Domínguez i Fernando Gómez van aconseguir la medalla de bronze en la modalitat trio. La segona medalla de plata va ser per a la parella formada per Carlos Domínguez i Francisco Hernández. A més, Carlos Domínguez es va classificar per disputar la categoria màster A al situar-se entre els sis millors classificats.