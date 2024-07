Una quarantena de persones amb el cognom Putellas es retroba a Sant Boi de Lluçanès

Dissabte, 13 de juliol, es va reunir a Sant Boi de Lluçanès gran part de la família Putellas, un cognom molt escàs, ja que només setanta persones en tot l’estat el tenen de primer o segon cognom. La trobada va servir per reunir part de la família resident al Bages amb la de l’àrea metropolitana. La quarantena de persones van compartir un dinar i a la tarda van visitar la suposada casa on hi ha l’origen del cognom, l’actual casa Portellas, originalment i coneguda pels veïns de la zona com casa Putellas, canviada de nom pels actuals propietaris.