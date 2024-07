Prop d’un centenar d’infants es converteixen en arqueòlegs per un dia a Martorell

Prop d’un centenar d’infants inscrits al programa d’activitats d’estiu «Connecta’t amb l’entorn» i «Estudi a la Fresca» de Martorell van participar de l’activitat «Arqueòlegs per un dia» al Jaciment de Santa Margarida. Amb aquesta activitat els cinc grups van conèixer en què consisteix l’arqueologia,es van introduir a la història del jaciment mitjançant un audiovisual, i van descobrir en primera persona les últimes troballes realitzades per l’equip d’arqueòlegs i arqueòlogues que actualment hi treballen. També, van observar les característiques d’un dels esquelets trobats a Santa Margarida.