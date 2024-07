El Centre d’Estudis Martorellencs presenta les noves troballes de tombes medievals a Santa Margarida

El Centre d’Estudis Martorellencs (CEM) va celebrar la Jornada de portes obertes al jaciment de Santa Margarida, per presentar els resultats de la campanya d’excavacions entre el 8 i el 26 de juliol. Arqueòlegs i estudiants van excavar l’àrea est de l’església, on van trobar tombes anteriors al segle XIII, i un petit sector oest, on van identificar tombes dels segles IX al X. Els visitants de la jornada van conèixer els treballs realitzats i altres aspectes relacionats amb la formació d’arqueòlegs i les innovacions tecnològiques i digitals del sector.