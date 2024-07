La colla castellera Tirallongues van presentar-se a Vilafranca del Penedès, amb motiu de la diada de Cal Figarot, amb més de 120 camises ratllades per aconseguir el repte de recuperar el 4 de 8, després de quedar-se a un pas de carregar-lo per la Festa Major de Manresa.

En la segona ronda castellera de la diada, els manresans van descarregar un solvent 4 de 8 molt ben executat i sense massa problemes, fet que va fer esclatar d’alegria els manresans.

En la diada, també els van acompanyar la colla castellera de la Jove de Sitges i la colla local dels Castellers de Vilafranca del Penedès.

Els Tirallongues recuperen el carro gros a Vilafranca del Penedès / Tirallongues

Durant l’actuació, els Tirallongues també van descarregar castells de la gamma de set i set pisos i mig com el 5 de 7 a primera ronda de castells, i un 4 de 7 amb agulla a tercera, completant així una magnífica actuació. Com ja és tradicional en aquesta trobada les colles participants van fer una prova d’assaig aprofitant l’ajuda de les altres colles a la pinya. En aquest cas, els Tirallongues van fer una prova d’un futur 3 de 8 que aconseguien pujar-lo fins a la posició de «dossos», quedant només per col·locar l’acotxador i l’enxaneta per coronar-lo, una estructura que es presentava molt sòlida i segura en tot moment i que molt aviat també es proposen portar-lo a plaça.

Els Castellers de Vilafranca van descarregar un 4 de 8 amb agulla, un 3 de 9 amb folre, un 4 de 9 amb folre, un pilar de 7 i finalitzaven amb 7 pilars de 4. Pel que fa a la Jove de Sitges, va descarregar un 4 de 7 amb agulla, un 2 de 7 que quedava en intent després de cedir l’estructura i fer «llenya», i un 4 de 7 a la tercera ronda de castells.

Diada de diumenge

Durant el cap de setmana, els Tirallongues també van actuar, diumenge, a la diada de Festa Major de Salt juntament amb els Castellers de Barcelona, els Xerrics d’Olot, i els Marrecs de Salt.

Després d’entrar a plaça amb un pilar de 4 caminant com totes les altres colles participants, els manresans van descarregar un 4 de 7 amb agulla a primera ronda de castells, un 5 de 7, un 4 de 7, i un pilar de 5 en les següents rondes. La colla es va acomiadar de la diada amb dos pilars de 4.

La colla local dels Marrecs de Salt van descarregar un 4 de 8, 2 de 8 amb folre, un 3 de 8, i un pilar de 6 carregat. Pel que fa als Castellers de Barcelona van descarregar un 3 de 8, després d’un intent del 3 de 8 i un 2 de 7, un 4 de 8, i un pilar de 5 per finalitzar les rondes. Es van acomiadar de la diada amb dos pilars de 4. Els Xerrics d’Olot van mostrar un 4 de 6 amb agulla, un 2 de 6, un intent desmuntat del 5 de 6, un 5 de 6, i dos pilars de 4.

Els de la camisa ratllada ja preparen la seva pròxima diada que tindrà lloc el dia 10 d’agost a la població de Millars de la Catalunya del Nord.