El barri de Ca n’Amat de Sant Esteve Sesrovires va viure un intens cap de setmana d’activitats amb la celebració de les seves festes. Hi va haver propostes per a tots els públics, balls, zumba amb el grup Vive y Bailar, música i activitats per als més petits amb animació i inflables.

Sant Esteve Sesrovires celebra les festes del barri de Ca n’Amat / Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires