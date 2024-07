Una vintena de persones participen en la caminada per conèixer l’entorn del regadiu del Poal

En el marc de la Festa del Tomàquet, es va dur a terme una caminada vespertina per conèixer l’entorn del regadiu del Poal. Els participants van conèixer la xarxa de camins i recs de les partides del Poal i mas Terròs, un dels espais agrícoles de Manresa. Dins el recorregut, els participants van visitar dos productors agropecuaris: el mas Rossinyol (horta) i Ecopallereta (pollastres i ous ecològics), on van gaudir d’un tast de productes de Km 0 preparats per l’Obradora, espai agroalimentari compartit de la Catalunya Central.

