Calaf va celebrar el 30è aniversari dels seus gegants, en Jaume i la Calamanda amb un acte ple de caliu. La jornada, organitzada pels geganters i grallers de Calaf i comarca, va comptar amb la participació de les colles de Breda, Sant Martí de Sesgueioles, Ponts i Montmajor. Més de cent persones, entre portadors, músics i espectadors, van seguir el recorregut de la cercavila. La plaça Barcelona ‘92 va acollir la presentació de les colles participants, seguit dels balls de lluïments de cada colla. Els gegants de Calaf van ser els darrers a ballar i com a celebració van fer dos balls, coreografiats per Jordi Vilaseca, entre els quals hi va haver el ball de Gegants de Calaf, amb música de Jordi Fàbregas. Durant la cerimònia d’acomiadament, es va retre homenatge a Jordi Vilaseca, que ha format part de la colla de Calaf des de l’inici, i també a Ramon Montaner, fundador i president de l’entitat. La jornada es va tancar amb un ball conjunt i un sopar de germanor.

La tradició gegantera omple els carrers de Calaf en el 30è aniversari dels gegants | AJ. CALAF