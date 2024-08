Sant Fruitós organitza una caminada als vestigis a la Vall dels Horts

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages organitza demà, a les vuit del vespre, una caminada als vestigis a la Vall dels Horts, dins el cicle per a conèixer el patrimoni local. La sortida consistirà en una caminada circular de 6,5 quilòmetres des del Cobert de la Màquina de Batre. Es recomana portar lot per a realitzar el camí de tornada. En finalitzar hi haurà una botifarrada popular sota el mateix Cobert de la Màquina de Batre. La sortida compta amb el suport del Grup Excursionista Posa’t en Marxa i del Col·lectiu de Recerca Històrica. Les persones interessades poden inscriure’s prèviament a la web del consistori.