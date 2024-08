Sant Fruitós reconeix els equips cadet i prebenjamí del FC Fruitosenc per haver-se proclamat campions de lliga

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va fer un reconeixement als jugadors i als tècnics dels equips cadet i prebenjamí sub-10 del FC Fruitosenc qui s’han proclamat campions de les seves respectives lligues. L’alcalde, Joan Carles Batanés, i el regidor d’esports, Xavier Navarro, els van entregar un diploma en reconeixement d’aquesta fita aconseguida i també d’un sopar per l’equip cadet i d’un berenar pels prebenjamins. Per la seva banda l’equip prebenjamí va entregar a l’alcalde una bufanda amb el lema «No ens despertem del somni, si ho fem, que sigui una realitat» i els cadets d’una samarreta commemorativa on es podia llegir «La lliga és nostra, la història també».