Martorell cerca voluntaris per a la nova temporada del Lecxit

La Fundació Bofill busca nous voluntaris pel programa Lecxit per impulsar els hàbits lectors entre l’alumnat de 4t, 5è i 6è de primària. El programa emparella els voluntaris amb un infant que no tingui un hàbit lector consolidat ni un acompanyament lector des del seu entorn proper. L’únic requisit que se’ls demana és que disposin d’una hora a la setmana i ganes de transmetre la passió per la lectura. A Martorell, el programa es va posar en marxa, per primer cop, el curs 2023-24 amb una vintena de participants, entre voluntaris i infants, que es van trobar setmanalment a la Biblioteca Francesc Pujols. Les persones interessades poden adreçar-se a la Biblioteca.