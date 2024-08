Sallent finalitza les colònies esportives d’estiu amb rècord de participació

Les colònies esportives d’estiu, organitzades per l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Sallent, han tancat l’edició del 2024 amb rècord de nombre de participants. Un total de 163 d’infants i joves d’edats compreses entre els 8 i 16 anys van participar en les colònies entre el 25 de juny i el 19 de juliol. Durant les estades van fer un munt d’activitats a la zona esportiva, com ara tennis, pàdel, petanca, hoquei, bàsquet, vòlei platja, futbol sala, handbol, atletisme, escalada al rocòdrom o jocs amb inflables a la piscina. També van realitzar activitats a la natura per conèixer els indrets més destacats del terme de Sallent, fent curses d’orientació, gimcanes, BTT i canoes al riu Llobregat. A banda, van fer sortides al Sellarés Espai Rural, al parc aquàtic de Lloret, al Kàrting Sallent o al Mas Martorell. Fins i tot, van fer una activitat de bivac i una sessió de ball disco.