Piera construeix un nou circuit viari per impulsar un projecte educatiu

L’Ajuntament de la Vila de Piera ha completat la construcció d’un nou circuit viari al barri de Can Canals, situat al costat de l’escola Creixà. Aquesta nova infraestructura, desenvolupada per la Policia Local de Piera amb la coordinació de la regidoria de Seguretat Ciutadana i el suport de la regidoria d’Educació, ocupa l’espai anteriorment destinat a una pista de frontó en desús, la qual ha estat completament renovada. El circuit, amb una superfície de gairebé 600 m², simula una via convencional i és antilliscant. El disseny de la pista ha estat elaborat per la Policia Local de Piera i la seva construcció ha estat finalitzada en només una setmana. Aquest nou circuit és una peça clau d’un projecte d’educació i seguretat viària que començarà amb l’inici del curs escolar 2024/25. Les classes, tant teòriques com pràctiques, seran dirigides a l’alumnat de 5è de primària de tots els centres escolars de Piera.