Els Tirallongues de Manresa porten tres castells de 7 a la Catalunya Nord

La colla castellera dels Tirallongues de Manresa va actuar dissabte a la població de Millars, comarca del Rosselló de la Catalunya del Nord, juntament amb la colla local dels Castellers del Riberal amb motiu de la Festa Major d’aquesta localitat.

Els manresans van iniciar la seva participació amb dos pilars de 4 d’entrada. A primera ronda de castells van descarregar un 3 de 7, a segona ronda un 4 de 7 amb agulla, un 4 de 7 a tercera i un pilar de 5 a la ronda de pilars. La colla es va acomiadar de la diada amb dos pilars de 4.

Per part dels Castellers del Riberal van descarregar dos pilars de 4 de sortida i un 3 de 7, un 4 de 7, un 5 de 6, un pilar de 5 i dos pilars de 4 de sortida.

Els Tirallongues van mostrar una diada amb castells de la gamma de set i set pisos i mig amb unes estructures molt sòlides i molt segures en tot moment, i estrenant nous castellers en diferents posicions. Una altra de les novetats que van presentar va ser un 3 de 7 molt lleuger en el seu tronc de cara a poder-lo pujar un pis més per la Festa Major de Manresa.

Els de la camisa ratllada ja es preparen per als darrers assajos per tal d’encarar una de les diades més importants del seu calendari, la Festa Major de Manresa, amb les colles convidades els Castellers de Terrassa i els Castellers de Barcelona. La colla actuarà l’1 de setembre a la Plana de l’Om on vol tornar a fer el 4 de 8 que van estrenar a Vilafranca fa dues setmanes i el 3 de 8.