Finalitza el curs d’operacions auxiliars de serveis administratius i generals al Centre d’Innovació Anoia

El mes de juliol va finalitzar el curs de Formació Professional per a l’Ocupació del Certificat de Professionalitat «Operacions auxiliars de Serveis administratius i Generals» organitzat per Promoció Econòmica de Vilanova del Camí. L’acció formativa es va iniciar el febrer a l’Aula TIC del Centre Innovació Anoia. Amb una durada de 470 hores, va proporcionar als quinze participants una formació teòrica i pràctica d’especialització dins la branca administrativa, amb la finalitat de millorar la capacitació i la qualificació professional per afavorir la inserció de les persones en situació d’atur. El curs va incloure pràctiques professionals no laborals en empreses col·laboradores que van permetre a l’alumnat poder consolidar l’aprenentatge. Com a novetat d’aquest curs, cal destacar que l’alumnat ha estat donada d’alta a la Seguretat Social durant el període de pràctiques.