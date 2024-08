La Mostra de la Cervesa a l’Ateneu del Nucli Antic de Montbui arriba a la seva 8a edició

La Mostra de Cervesa de l’Ateneu de Montbui, un certamen que és un clàssic de l’estiu al nucli antic montbuienc, va arribar a la seva vuitena edició. Les persones assistents van poder degustar les diferents cerveses que portaven els productors i intercanviar impressions amb ells. Els cervesers presents van ser: Ales Agullons, Bripau, Els Minairons, Espina de Ferro, La Montbuien-k i Màger. Al vespre va tenir lloc l’actuació del grup War Widow amb un repertori de clàssics del heavy metal. També el llarg de tota la jornada hi va haver oferta gastronòmica per poder acompanyar la cervesa. La 8a Mostra de Cervesa de Santa Margarida de Montbui va ser organitzada per l’Ateneu Cultural i Recreatiu.