L’Ajuntament de Sallent reconeix el campió olímpic sallentí Joan García

L’Ajuntament de Sallent va reconéixer l’esportista sallentí Joan García per l’èxit assolit als Jocs Olímpics de París després de guanyar la medalla d’or en la competició de futbol amb l’equip d’Espanya. El jove sallentí va formar part del conjunt que es va imposar a la final contra França amb una victòria de (3-5) a la tanda de penals. García també juga com a porter al RCD Espanyol. El campió olímpic va ser rebut a la sala de plens de l’Ajuntament de Sallent per l’alcalde, Oriol Ribalta; el segon tinent d’alcaldia, Miquel Estruch, i la tercera tinent d’alcaldia, Carme Escamez. L’alcalde va reconèixer la gesta de García i li va traslladar «l’orgull» que representa per a la vila.