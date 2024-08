En el segon concert del Festival de Música de la Cerdanya, l’Orquestra Simfònica del Vallès va oferir un espectacle musical dedicat a les grans heroïnes del cinema. El públic que va omplir l’Església de Sant Domènec va gaudir d’un emotiu homenatge a les dones més icòniques del cinema, amb melodies de pel·lícules com Mary Poppins, Kill Bill o Memòries d’Àfrica. L’orquestra, acompanyada per l’actriu de doblatge Mercè Montalà, i Virgínia Martínez, com a directora, van combinar la música en directe i la narració per a crear una experiència única.

L’Orquestra Simfònica del Vallès homenatja les heroïnes del cinema en el Festival de Música de la Cerdanya / Ajuntament de Puigcerdà