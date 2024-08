La bona acollida de la 1a edició del programa socioeducatiu Estiu Obert en garanteix la continuïtat

Durant el mes de juliol es va posar en marxa l’Estiu Obert, un projecte de la regidoria de Benestar Social per donar continuïtat al programa socioeducatiu Espai Obert que es presta durant el curs escolar a Sant Esteve Sesrovires. El nou format, que va comptar amb una vintena de joves, promou l’oci saludable durant l’estiu a partir d’activitats que milloren la seva qualitat de vida. Les activitats i tallers que van realitzar durant el mes de juliol es van complementar amb dues sortides, una a la platja on van gaudir de l’activitat de caiak, i una altra a Illa Fantasia com a cloenda d’aquesta primera edició. L’equip responsable estava format per una educadora social i una integradora social que ofereixen suport als joves i a les seves famílies.