Durant tres dies, al Telecadira del Sucre, s’ha dut a terme la 7a edició del Paral·lel Festival, el festival de música electrònica que ha tornat per tercer any consecutiu al Port del Comte. Es tracta d’un programa musical que explora música experimental, ambient i techno en un sol escenari. Una selecció d’artistes internacionals i nacionals com el duet italià Voices from the Lake, l’australiana Lia, la col·laboració entre Dorisburg i Shoal o el retorn d’Anthony Linell. Durant el festival, també es van dur diversos tallers de música electrònica.

El festival de música electrònica Paral·lel Festival torna al Telecadira del Sucre, al Port del Comte / arxiu particular