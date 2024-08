Vint-i-cinc joves del Lluçanès han gaudit de les activitats d’un Estiu Inquiet molt participatiu

El Projecte Estiu Inquiet va concloure després d’un mes replet d’activitats per a vint-i-cinc joves del Lluçanès. Un dels aspectes més destacats va ser el procés participatiu en el qual els joves van decidir quines activitats volien fer. El resultat va ser una varietat d’activitats que va incloure pàdel, estades a la piscina, col·laboració com a voluntaris al festival Cantilafont, una visita al Salting, conèixer millor en Perot Rocaguinarda a través del room escape d’Olost i un dia a l’Illa Fantasia. La culminació del projecte va ser una ruta de tres dies per la serra de Montgrony.