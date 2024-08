El Festival Transfronterer Puigcerdà Bourg-Madame porta l’obra de teatre «Cunyades» a Puigcerdà

En el marc del Festival Transfronterer Puigcerdà Bourg-Madame es va poder veure l’obre de teatre «Cunyades» al Teatre Municipal del Casino Ceretà. Amb un repartiment format per actors coneguts del programa «Polònia» de TV3, com Jordi Ríos, Fermí Fernàndez, Mònica Pérez i Àngels Bassas, va captivar el públic des del primer acte. La història, que gira entorn de dues cunyades enfrontades per conquerir el negoci familiar embolicant-se en situacions còmiques, va mantenir tothom expectant fins al final.