La Companyia Príncep Totilau va omplir de riures i màgia el Teatre Municipal del Casino Ceretà de Puigcerdà amb l’espectacle infantil «Sarau!». Es tracta d’un espectacle de titelles inspirat en l’univers dels Muppets de Jim Henson on se segueix la història d’uns veïns que, per salvar la Festa Major, decideixen perdre la vergonya i pujar a l’escenari per interpretar diferents estils musicals.

Les titelles de Príncep Totilau porten el Sarau a Puigcerdà